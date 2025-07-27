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        Arkadaşının kürekli müdahalesiyle kendisine saldıran ayıdan kurtuldu

        IĞDIR'da tarlada mısırları sularken ayı saldırısına uğrayan Fatih Polat (30), yanındaki arkadaşı Hatem Polat sayesinde hayatta kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:45
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        Arkadaşının kürekli müdahalesiyle kendisine saldıran ayıdan kurtuldu
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        IĞDIR'da tarlada mısırları sularken ayı saldırısına uğrayan Fatih Polat (30), yanındaki arkadaşı Hatem Polat sayesinde hayatta kaldı. Canının çok yandığını belirten Polat, “Ayı dişlerini bacağıma geçirdi ve beni yere düşürdü. Canım çok yandı. Bir yandan da pençeleriyle saldırıyordu. O sırada yanımda bulunan Hatem Polat elindeki kürekle ayının başına defalarca vurdu" dedi.

        Karakoyunlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Fatih Polat, 25 Temmuz saat 21.00 sıralarında, arkadaşı Hatem Polat ile birlikte mısır tarlasını sulamaya gitti. Sulama işlemi bitmek üzereyken Polat, büyük bir ayının saldırısına uğradı. Ayının çok büyük olduğunu belirten Fatih Polat, “Ayı dişlerini bacağıma geçirdi ve beni yere düşürdü. Canım çok yandı. Bir yandan da pençeleriyle saldırıyordu. O sırada yanımda bulunan Hatem Polat elindeki kürekle ayının başına defalarca vurdu. Ayı bağırarak beni bırakıp kaçtı. Hatem beni tarladan çıkarıp araçla hastaneye götürdü. Bu bölgede 30-40’a yakın ayı var. Yalnız olsaydım kurtulamazdım. Ben şans eseri hayatta kaldım ama başkaları benim kadar şanslı olmayabilir. Devletimizin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Hatem olmasaydı, şu an cenazem eve gelmişti" diye konuştu.

        'VATANDAŞ TARLASINA GİDEMİYOR'

        Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan ise ayı saldırılarının halk arasında büyük korkuya neden olduğunu söyledi. Arslan, “Sadece ayılar değil, domuz ve kurtlar da arazide tehdit oluşturuyor. Vatandaş tarlasına gidemiyor, çiftçilik yapamaz hale geldi. Devletimizden acil çözüm bekliyoruz. Hayvan kovucu sistemler, fotokapanlar, güvenlik devriyeleri gibi önlemler şart. Bu sorun daha da büyümeden çözülmeli. Bu olaydan sonra Karakoyunlu’da pek çok çiftçi gece tarlaya gitmeye korkar hale geldi. Tarımın sürdürülebilirliği ve halkın can güvenliği için acilen önlem alınmalı. Şu an birçok çiftçi ayı korkusuyla gündüz sıcağında tarlaya gitmek zorunda kalıyor" dedi.

        Fatih Polat'ın hayatını kurtaran Hatem Polat ise “Benim yerimde Fatih de olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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