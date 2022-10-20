Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

AA

Iğdır'ın köylerindeki öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki köy okullarında "Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı" eğitimi verilen öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi kazandırılıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce, köy okullarındaki öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede Iğdır DKMP ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, köy köy dolaşarak öğrencileri biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, doğa turizmi ve yaban hayatı konularında eğitiyor.

Ekipler, eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve sokak hayvanlarına dağıtmaları için paketlenmiş mamalar veriyor.

Son olarak Karakoyunlu ilçesine bağlı Aktaş Köyü İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilerle bir araya gelip onlara doğa ve hayvanları anlattı.

HAYDİ ve DKMP görevlileri daha sonra beraberindeki öğrencilerle çevrede yaşayan hayvanlara yem ve mama dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GRAFİKLİ - Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınan bozkır kartalı, Mısır'a ulaştı
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınan ...
Iğdır'da "5. Bal Tanıtım Günleri" başladı
YEREL HABERLER Iğdır'da "5. Bal Tanıtım Günleri" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.