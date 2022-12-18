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Şehit oğlu adına cami ve Kur'an kursu yaptıran anneden duygulandıran sözler

AA

Şehit oğlu adına cami ve Kur'an kursu yaptıran anneden duygulandıran sözler

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Şehit olan oğlu Erhan Çiyapul adına cami ve Kur'an kursu yaptıran Iğdırlı anne Güzel Çiyapul, evladıyla gurur duyuyor.

Hakkari'de 2019'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada düğününe 2 ay kala şehit olan er Erhan Çiyapul'un Aralık ilçesinde yaşayan annesi, devletin verdiği tazminatın bir kuruşuna dokunmadı, kardeşleri ise devletin şehit aileleri için sağladığı sınavsız memuriyet hakkını bugüne kadar kullanmadı.

Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen ve bu hayalini gerçekleştiremeden şehit düşen Çiyapul'un annesi ve kardeşleri, şehit adına cami ve Kur'an kursu yapmaya karar verdi.

Şehidin birikmiş maaşı, tazminatı ve devlet ile hayırseverlerin desteğiyle ilçeye cami ve Kur'an kursu yaptıran aile, nişan için alınan ziynet eşyalarını da satıp, temiz su bulmakta güçlük çeken Arakanlı Müslümanlar için su kuyusu açtırdı.

Şehit er Erhan Çiyapul adına yapılan cami ve Kur'an kursu, geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldı.

- "Ben Erhan olmadan parayı ne yapacağım"

Anne Güzel Çiyapul, AA muhabirine, oğlunun düğününe 2 ay kala şehit olduğunu hatırlattı.

Oğlunun şehit olmasından dolayı gururlu olduğunu vurgulayan Çiyapul, "Ben 'Erhan olmadan parayı ne yapacağım' diye düşündüm. 'Ev yapalım' dediler, istemedim. 'Erhan'ıma Kur'an kursu, cami yapın' dedim, Allah razı olsun destek verdiler. Erhan'ımın tazminatını yatırdım, zaten o para yenilmez ki o kan parasıdır, benim evladımın değeri o para değildi, değeri şehit olmaktı ve şehit oldu. Bu bana büyük bir gururdur. Erhan'ım için ayakta duracağım." diye konuştu.

Oğlunun şehit olacağını daha önce rüyasında gördüğünü söyleyen Çiyapul, " 'Erhan'ım gitme' diyordum, 'anne sen çok korkaksın' diyordu. 'Ben şehit olacağım, seni şehit annesi edeceğim' diyordu. 'Ben gitmesem, Hasan gitmese, Hüseyin gitmese bu vatanın hali nasıl olur' diyordu." ifadelerini kullandı.

Abla Dilek Çiyapul ise annesi ve kardeşleriyle karar alıp kurdukları dernek üzerinden hayratı tamamladıklarını belirtti.

Süreç boyunca iş insanlarından, vatandaşlardan ve devlet erkanından büyük destek aldıklarından bahseden Çiyapul, şunları söyledi:

"Şehitlik çok büyük bir mertebe. Onun acısıyla da kalkıp bir memuriyete gidip masa başında oturamazdım, içimden gelmezdi. Harıl harıl KPSS çalıştık, güzel puanlar aldık, inşallah bu yıl atanmayı da bekliyoruz. Biz Kürt kökenli bir aileyiz. Çok sıkıştığımız durumlar oldu, 8 kardeşiz hepimiz okuduk, üniversite mezunu olduk. Devletin kapısını ne zaman çaldıysak hiç eli boş dönmedik, onların sayesinde okuduk."

- "En büyük hayallerinden biri Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekti"

Aralık Kaymakamı Fatih Özcan, Erhan Çiyapul'un şehit olmasından itibaren sürdürülen tüm çalışmalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in ciddi destek sağladığını söyledi.

Şehit annesi Güzel Çiyapul'un gördüğü rüya ile başlayan bir sürecin olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Şehidimizin en büyük hayallerinden biri Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekti. Bu hayali gerçekleştiremeden Peygamberlik makamından sonraki en büyük makam olan şehitlik mertebesine ulaştı. Güzel annemiz rüyasında, bu caminin bulunduğu alanda beyaz bir bina ve üstünde bayrağın dalgalandığını görüyor. Daha sonrasında şehidimizin hayalini gerçekleştirmek için bu girişimde bulunuyorlar. Kızı, Aralık İlçe Müftülüğümüz ile birlikte bir dernek kuruyor ve sonrasında Güzel teyzemiz 'yeter ki oğlum Erhan'ın hayali gerçek olsun' diyerek şehitlik tazminatının bir kuruşuna bile dokunmadan cami derneğine bağışladı."

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