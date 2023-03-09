Iğdır'da "8 Mart Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Aralık Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya katılanlar, kıyasıya mücadele etti.

İlçede görev yapan öğretmenler, askerler, daire amirleri gibi kamu görevlileri ve öğrencilerin katıldığı turnuvada renkli görüntüler oluştu.

Kadınlarda Dilara Yumak birinci, Haticenaz Yumak ikinci, erkeklerde ise Özer Özbek birinci, Murat Türkocağı ikinci ve Davut Bayazıt üçüncü oldu.

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