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IĞDIR (AA) - Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla döndükleri Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki bir okul çatısına yuva yaptı.

Türkiye'nin 3 kuş göç rotasından biri olan kuzeydoğu güzergahında bulunan kent, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarıyla 350'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yılın dört mevsiminde kuş hareketliliğinin yaşandığı kente, baharın müjdecisi leylekler de gelmeye başladı.

Karakoyunlu ilçesindeki Şehit Polis Nevzat Alagöz Ortaokulunun çatısına yuva yapan "leylek ailesi", öğrencilerin ve yöre halkının sevgilisi oldu.



Öğrenciler, teneffüslerde merakla leyleklerin hareketlerini izliyor.

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