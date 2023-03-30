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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti yangında zarar gördü

AA

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti yangında zarar gördü

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin önemli kuş araştırma merkezlerinden Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti'nde çıkan yangında, yaklaşık 25 dönümlük alan hasar gördü.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve çok sayıda kuş türünün yaşadığı bölgede, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aras Kuş Halkalama ve Eğitim İstasyonu yakınlarına kadar ilerledi. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören istasyon görevlileri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kontrol altına alındıktan sonra tamamen söndürülen yangında yaklaşık 25 dönümlük arazi zarar gördü. Yangında ayrıca kuş yuvaları ile kuş halkalama ağlarında da zarar oluştu.

Jandarma ekipleri, yangını çıkaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- "Umarım bir daha böyle üzücü durumla karşılaşmayız"

Aras Kuş Halkalama ve Eğitim İstasyonu Müdürü Kayhan Ağırkaya, yangının, bilinçsiz kişilerce yaban domuzlarının arazilerden uzaklaştırılması için çıkarıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Yangının kendi ekipleri, köylüler ve Tuzluca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındığını ifade eden Ağırkaya, şöyle konuştu:

"Önemli kuş göç yolları üzerinde olan Aras Kuş Cenneti'nde 313 kuş türü var ve yanan alan, bu türlerin hem konaklama hem de üreme alanı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, rüzgarın etkisinin azalmasıyla kontrol altına alındı. Aksi durumda muhtemelen köye de sıçrayacaktı. Bu bölgede 17 yıldır bilimsel araştırma ve kuş gözlenmesi yapıyoruz. Her yıl bu benzeri durumla karşılaşıyoruz. Bu alanda benzeri sebeplerden yangın oluyor, umarım bir daha böyle üzücü durumla karşılaşmayız."

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