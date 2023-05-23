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Tuz Dağı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı

AA

Tuz Dağı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde yöresel ev yemekleri tanıtıldı

IĞDIR (AA) - Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan ve çok sayıda turistin ziyaret ettiği Iğdır'daki Tuz Dağı'nda "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, yöresel lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Iğdır Valiliği ve Iğdır Belediyesi koordinesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda tanıtım programı gerçekleştirildi.

Türk halk müziği konseri ve Kafkas dans gösterisiyle başlayan programda, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, Kültür ve Turizm İl Müdürü Nebi Işık ve diğer ilgililer stantları gezerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin yapıldığı Tuz Mağarası'nın Türkiye'de önemli turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Mağaraların sürekli tanıtımını yaptıklarını dile getiren Sarıibrahim, "Yöremizin kadınlarının yaptığı yemeklerin burada sergilenmesi bizlere ayrıca mutluluk veriyor. Kadın değiştikçe, kadın ürettikçe toplumun değişeceğine ve üreteceğine inanıyoruz. Bu manada kadınlarımızı destekliyoruz." dedi.

Kadın aşçılardan Pınar Bindik de Türkiye'nin farklı kentlerinde yöresel yemek programlarına katıldıklarını, Tuz mağaralarında böyle bir etkinlikte yemeklerin tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Müşerref Kızıltaş da Iğdır'a, Tuzluca'ya ait yemekleri mağarada tanıttıklarını ifade ederek, kentin tanıtımına katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu vurguladı.

Programda katılımcılara yöresel lezzetler ikram edildi.

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