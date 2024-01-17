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        Sultanbeyli'deki yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

        Sultanbeyli'de, kaldıkları konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden Murat Çolak'ın (23) cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:04
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        Sultanbeyli'deki yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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        Sultanbeyli'de, kaldıkları konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden Murat Çolak'ın (23) cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi.

        Çolak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İstanbul'dan kara yoluyla Halfeli beldesindeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

        Cenaze, Halfeli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Burada Çolak'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

        Bu arada yangında ağır yaralanan ve Çolak'ın akrabası olan Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, 15 Ocak'ta metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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