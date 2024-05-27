Iğdır'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Iğdır'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek olmak için yürüyüş yaptı.

Vali Yolu Caddesi'nde bir araya gelip yürüyüşe geçen Iğdır Üniversitesi öğrencileri, taşıdıkları "Soykırıma hayır", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Bebek katili İsrail", "Filistin'de soykırım var" yazılı pankart ve dövizlerle Zübeyde Hanım Bulvarı’na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan üniversite öğrencisi Cihan Yalçın, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin apaçık bir soykırım uyguladığını söyledi.

O tarihten bu yana 35 bin 800 masum Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: "80 binden fazla kişi de yaralanmıştır. İsrail’in insanlık dışı bu uygulamalarına dünyanın artık sessiz kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin’de, huzurun yeniden sağlanması için vahşice sürdürülen katliamların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır. Uluslararası kamuoyunun bu konuda üzerine düşen her türlü desteği sağlaması şarttır. Bizler ümmetin bir parçası olarak zor durumdaki Müslüman kardeşlerimizin ve onlara ses olanların mücadelesinin daima yanında olacağız. Filistin’de yaşanan soykırımı unutturmayacağız çünkü unutulan soykırım tekrarlanır."

Yalçın, Filistin’de yaşanan trajedinin üstünü hiçbir gücün örtemeyeceğini vurgulayarak, "Hiçbir güç, İsrail’in insanlık dışı uygulamalarını ve işgal politikasını meşrulaştıramayacaktır. Bu vesileyle Iğdır Üniversitesi olarak işgal altında yaşayan Filistin halkının onurlu mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyoruz. Filistin halkının acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. İnanıyoruz ki bir gün can Azerbaycan'da Karabağ nasıl özgürlüğüne kavuştuysa, Filistin de özgürlüğüne kavuşacak, İslam dünyasındaki acılar son bulacaktır." dedi.