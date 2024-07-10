Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi eylemlerine devam ediyor

Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerini sürdürüyor.

Belediye bünyesinde çalışırken 5 Temmuz'da işlerine son verilen işçiler ile ailelerinin, Iğdır Belediyesi önündeki oturma eylemleri sürüyor.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile AK Parti Tuzluca İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Osman Toka, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve bir grup partili karara tepki göstermek için bir araya geldikleri eski belediye binası önünden yürüyüşe geçti.

Iğdır Belediye binası önünde 3 gündür sürdürülen oturma eyleminin yapıldığı alanda son bulan yürüyüşün ardından Alagöz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Alagöz, işçilere geçmiş olsun dileüinde bulunarak, bu haklı davalarında yalnız olmadıklarını söyledi.

- "Kadına saygısı olmayanın insana da saygısı olamaz"

Kültürümüzde ve özellikle Iğdır kültüründe kadının ayrı bir değeri olduğunu vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti:

"Söz konusu belediye başkanı göreve geldiğinde, kadınları sokakta çalıştırarak, mobbing uygulayarak bu işin buralara geleceğinin mesajını en başta vermişti. Bir kere kadına saygısı olmayanın insana da saygısı olmaz. Buradaki insanların tamamı ihtiyaç sahibi, kim bunlara zulüm ediyorsa Rabbim onlara zulüm eylesin. Kafanıza göre biz yaptık oldu diyemezsiniz çünkü bu insanların bakmakla mükellef olduğu aileleri var, çocukları var, belki borçları var. Eğer belediyeyi yönetemeyecektin, o zaman aday da olup belediye başkanı olmayacaktın. Yönetmek beceri ister, yıkmak çok kolay, yıkarak herkes yönetir, eğer senin yönetim anlayışın buysa bundan vazgeç. İnsanlara mobbing uygulayarak, sokaklarda rencide ederek bir yere gelemezsin, bunun hesabını vereceksin. Bu insanlar sahipsiz değil, hukuk çerçevesinde şunu ifade etmek istiyorum, sonuna kadar kalbimle, canımla, malımla bu insanların yanındayım, bu işi çözeceğiz çünkü bu haksızlık yanında Allah bizimle."