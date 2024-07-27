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        Iğdır'daki zincirleme kazada 6 araç hasar gördü

        Iğdır'da, bir otomobilin ana yolda duran parke taşına çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:08
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        Iğdır'daki zincirleme kazada 6 araç hasar gördü
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        Iğdır'da, bir otomobilin ana yolda duran parke taşına çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araçta hasar oluştu.

        Kars Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, önce yolun ortasında duran parke taşına, daha sonra da bir otomobile arkadan çarptı.

        Bu sırada seyir halindeki diğer araçların birbirine çarpması sonucu oluşan zincirleme kazada, 1 kamyonet, 1 tır ve 4 otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaza nedeniyle 1 saat kapalı kalan cadde araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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