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        Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" törenle açıldı

        Iğdır'da, PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan 13 polis için yapılan "Dilucu Şehitleri Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:44
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        Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" törenle açıldı
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        Iğdır’da, PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan 13 polis için yapılan "Dilucu Şehitleri Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

        8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit düşen 13 polis için Iğdır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, anıt yapılması için çalışma başlattı.

        Saldırının olduğu noktada planlanan anıtın yerini Hasanhan Köyünden Murat Akşi bağışlarken, yapımını ise Kumtepe ailesi üstlendi.

        Şehit olan 13 polis için 13 bayrağın dikildiği, şehitlerin adının da yazıldığı şehitlik anıtının açılış törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, daire amirleri, polis, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Turan, "Bu zalim batı hedeflerinden vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiş. Bu millet yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevli bir millet. Allah'ın kılıcı, haksızlık karşısında susmayan bir millet." dedi

        Geçmişten bugüne dış kaynaklı ihtilal girişimlerinin olduğunu söyleyen Turan, "İnsanımızı birbirine düşürmek istediler. Bir terör belası çıkardılar, hain terör örgütü. Sahipleri, efendileri kim, herkes biliyor. Şu an Yunan adalarına kim asker yığdıysa, Suriye'de terör örgütünü kimler silahlandırdıysa onlar hala amellerinden vazgeçmediler. Bu kutlu çatıyı çökertmek istediler." diye konuştu.

        Turan, Iğdır'ın coğrafi konumu nedeniyle son derece önemli bir kent olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        “Burası 3 ülkeye sınır konumunda stratejik bir yer. En stratejik noktalardan birisinde benim kahraman polisime, kahraman kardeşlerime haince, sinsice saldırdılar. Bu milletin karşısına hiçbir zaman dikilemediler, bu milletin karşısına adam gibi dikilecek bir millet yok. İçimizde satılmışlar var, onlarla işbirliği yaparak bu milleti zincirlere hapsetmek istediler, başaramadılar, başaramayacaklar. Biz tüm gücümüzü halktan, hakikatten alıyoruz. Canlarını verdiler şehitlerimiz. 13 bayrak direği var, burada abideleşti şehitlerimiz. Bunlar bizim evlatlarımız, fedakarlıklarını asla unutmayacağız."

        AK Parti Iğdır Milletvekili Alagöz de şehit polis memurlarının isimlerini okudu, alandakiler ise "burada" diyerek yanıt verdi.

        İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ise bölücü terör örgütünün saldırısında 13 silah arkadaşlarını toprağa verdiklerini anımsatarak,"Onlar vatan, millet ve bayrak uğruna en değerli varlıklarını, canlarını feda ederek yüce dinimizce peygamberlikten sonra bir müminin erişebileceği en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştılar." dedi.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda anıta karanfil bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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