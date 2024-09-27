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        Iğdır FK-Erzurumspor FK maçının ardından

        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 yenildikleri maçta 10 kişi kalmalarına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 23:55 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:55
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        Iğdır FK-Erzurumspor FK maçının ardından
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        Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 yenildikleri maçta 10 kişi kalmalarına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koşukavak, "Süper Lig'den 1. Lig'e hakem gönderdiğiniz zaman hakem sahada olmuyor, çünkü o hafta Süper Lig'de maç alamadığından dolayı burada maçı yönetmiyor, idare ediyor. Kırmızı kart için bir şey demiyorum ama oyun acayip şekilde hakemsiz bir oyundu, sürekli idare etti." dedi.

        1. Lig'e alt liglerden hakem gönderilmesini isteyen Koşukavak, "Verin alt ligden bir hakem, hata yapsın, biz de diyelim ki ülke futbolunun gelişmesi için böyle hataları tolere edeceğiz ama hakemlik de düzelecek. Önümde 5 metre taca çıkan top, Erzurum'un sol stoperinden taca çıkıyor, bu tarafa veriyor. Bağırıyorsun kırmızı kart görüyorsun. Sırf benim derdim değil ki ülke futbolunun böyle bir derdi var. Bu, mağlubiyete mazeret falan değil. Benim takımım 10 kişi kaldı, evet kırmızı kart doğru arkadan bir müdahale vardı ama 50 bin tane faul var. 7 dakika uzatma verdi 6'da bitirdi." şeklinde konuştu.

        Maçı değerlendiren Koşukavak, oyuncularının gayret gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "İki haftadır kaybediyorduk, iç sahada kazanmamız gerekiyordu. Oyuna iyi başladık, topun bizde olduğu zamanlarda da iyiydik ta ki kırmızı karta kadar. Kırmızı karttan sonra oyunun momentumu tamamen değişti. Ancak ikinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen çok ciddi ön alan baskıları yaptık. 10 kişi olmamıza rağmen rakip yarı sahada oynadık. Oralardan bir gol umudumuz vardı, 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularım çok istedi, mücadele etti, 10 kişi oynamaya rağmen rakibi tehdit ettik. Evet futbolda böyle sonuçlar oluyor, üzücü. Ama daha üzücüsü ülke futbolunun gelişememesi, kalkınamaması."

        Iğdır FK'nin tekrar eski günlerine döneceğini belirten Koşukavak, "Biz tekrar ayağa kalkacağız, oyuncularım bir reaksiyon verdi 10 kişi olmalarına rağmen. İnşallah toparlanacağız. Biz maç kaybediyoruz ama yenilmiyoruz, savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise şunları söyledi:

        "Oyuncularımı tebrik ederim, son 10 dakika hariç. 2-0'a kadar futbolun bütün gerekliliklerini yerine getirdiler. 11'e 11 nasıl oynanır, 11'e 10 nasıl oynanır hepsini gösterdiler. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı, 2 tanesini değerlendirebildik. Tabii ki rakibimiz çok önemli bir takım, çok fazla transfer yaptı. Kadro derinliği olan, ekonomik olarak da çok önemli oyunculara sahip bir takım. Üçüncü sezonuma girdim, üstüne koya koya gidiyoruz."

        Hedeflerinin Erzurum'u her yerde iyi temsil etmek olduğunu aktaran Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Hedefimiz iyi futbol oynayıp formasına, şehrine sonuna kadar sahip çıkan bir takım göstermek. Tabii ki hedef kendiliğinden oluşacaktır. Biz oyuncularımıza ilk 6, ilk 2 diye bir hedef hiçbir zaman koymuyoruz. Biz bu mücadelemizi, isteğimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimizde hedef kendiliğinden oluşacaktır. Maçın hakemlerini tebrik ediyorum, ben yenildiğimiz birçok maçtan sonra da maçın hakemlerini tebrik etmiştim. Sadece oyunun ilk 10-15 dakikasında bize biraz gereksiz sarı kartlar gösterdi, daha sonraki 75-80 dakika da bana göre çok iyi bir oyun yönetti. İnşallah bir buçuk gün izin yapıp Bolu maçına hazırlanmaya başlayacağız. Bizim adımıza çok önemli bir maç, inşallah onu da kazanıp milli maç arasına iyi bir giriş yaparız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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