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        "Ekolojik Edebiyat Okulu" ile öğretmenler doğada bilimsel keşfe çıktı

        BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin farklı illerinden Iğdır'a gelen öğretmenler, kentte hayata geçirilen "Ekolojik Edebiyat Okulu" ile doğada 5 gün boyunca bilimsel keşif yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:32
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        "Ekolojik Edebiyat Okulu" ile öğretmenler doğada bilimsel keşfe çıktı
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        BÜLENT MAVZER - Türkiye'nin farklı illerinden Iğdır'a gelen öğretmenler, kentte hayata geçirilen "Ekolojik Edebiyat Okulu" ile doğada 5 gün boyunca bilimsel keşif yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan "Ekolojik Edebiyat Okulu" Projesi, kentte uygulanmaya başlandı.

        Bu kapsamda yurdun farklı illerinden kente gelen 24 öğretmen, akademisyenler rehberliğinde Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, Cehennem Vadisi, Karasu Sulak Alanı ve Karakoyunlu Tarihi Koçbaşı Mezarlıkları'nı gezip bölgede ekolojik gözlem yaptı.

        Eğitime katılan öğretmenlere farklı renkteki toprak yapısı nedeniyle "Gökkuşağı Tepeleri" olarak adlandırılan bölge ile tuz mağaralarından oluşan Tuz Terapi Merkezi de gezdirilerek öğretmenlerin Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde kuş halkalama çalışmasına katılmaları sağlandı.

        - Öğretmenler, doğa sevgisinde öğrencilerine öncülük edecek

        Hayata geçirilen projeyle, küresel iklim krizi, ekolojik duyarlılık ve doğa sevgisi, öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılıp bu konularda duyarlılık oluşturulması hedefleniyor.

        Iğdır Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Nagehan Çakmak, AA muhabirine, projenin TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında kabul edildiğini söyledi.

        Projeye Türkiye'nin farklı ilerinden 24 öğretmenin katıldığını anlatan Çakmak, "Bu öğretmenlerimizin hepsi farklı branşlarda ve farklı eğitim düzeylerindeler. Bu projede amacımız, Türkiye'de yeni olan Ekolojik Alan Okulu alanında bir çalışma yapmak ve aynı zamanda öğretmenlerimize uygulamalı yöntemle doğa ve bilim farkındalığı kazandırarak bunları sınıfta öğrencilerine aktarmalarını sağlamaktır." dedi.

        - Gördükleri güzelliklerden öykü ve şiirler yazacaklar

        Çakmak, proje sonunda öğretmenlerle ekolojik öyküler, şiirler, denemeler yazacaklarını belirterek, bu alanda yeni eserler kazandırmak istediklerini dile getirdi.

        Okuldaki öğrencilerin de bu alanda yazmalarını sağlayarak çocuklara edebi yolla farkındalık ve duyarlılık kazandırmak istediklerini anlatan Çakmak, "Türkiye'nin farklı ilerinden gelen öğretmenlerimiz, Iğdır'ın eşsiz coğrafyasında hem uygulamalı eğitim alıyorlar hem de Türkiye'nin bu eşsiz coğrafyasını tanıma fırsatı buluyorlar." dedi.

        Programa Diyarbakır'dan katılan öğretmen Firdevs Karabük de 5 gün boyunca kentin farklı noktalarında vakit geçirdiklerini ve doğada gözlem yaptıklarını anlatarak, "Daha önce görmediğim ağaç türlerini, kuş türlerini gözlemledik. Bunu gittiğimde öğrencilerimle de daha dikkatli bir şekilde, çevrelerini yok olan ve var olan şeylerin kıymetlerini bilerek izlemelerini ve bu sayede farkındalık sağlamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kütahya'dan gelen öğretmen Ayşegül Özdemir de projenin mesleğine çok şey kattığını dile getirerek, öğrendiği ve gördüğü yerlerin ufkunu genişlettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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