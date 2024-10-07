Çevre illerin UMKE ekipleri Iğdır'da enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı
Iğdır'da, çevre illerden gelen Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) üyeleri, enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı.
Iğdır'da, çevre illerden gelen Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE) üyeleri, enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı.
Iğdır, Kars ve Ardahan’da görevli UMKE ekipleri, 3 günlük afet tatbikatı dolayısıyla Iğdır AFAD Eğitim Alanı'nda bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürlüğü yönetiminde gerçekleştirilen programa, 34 personel ve 11 eğitmen katıldı.
Burada senaryo gereği enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yapan ekipler, kurtardıkları yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katkıda bulunduğu tatbikatla, UMKE çalışanlarının olası afet durumları için hazırlıklı olmaları hedefleniyor.
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