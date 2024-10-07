Çevre illerin UMKE ekipleri Iğdır'da enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katkıda bulunduğu tatbikatla, UMKE çalışanlarının olası afet durumları için hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Burada senaryo gereği enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yapan ekipler, kurtardıkları yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Iğdır, Kars ve Ardahan’da görevli UMKE ekipleri, 3 günlük afet tatbikatı dolayısıyla Iğdır AFAD Eğitim Alanı'nda bir araya geldi.

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