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        Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi yaşlıların işine koşuyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların tamirattan tadilata her türlü işine koşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:35
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        Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi yaşlıların işine koşuyor
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        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların tamirattan tadilata her türlü işine koşturuyor.

        Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce meslek liselerinde teorik eğitim alan öğrencilere Ahilik geleneklerinin aşılanması amacıyla "Usta Eller" projesi hayata geçirildi.

        Projeyle hem öğrencilerin mesleklerini uygulamalı öğrenmesi hem ihtiyaç sahibi yaşlılara yardım eli uzatılması hem de Ahilik kültürü olan yardımlaşma geleneğinin gençlere aşılanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuran ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerine giderek ücretsiz şekilde tamirat ve tadilat yapıyor.

        - "Kimsesi olmayan büyüklerimizi ziyaret etmeyi amaçladık"

        İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, aktif 23 projelerinden birinin de "Usta Eller" olduğunu söyledi.

        Projenin amacının, yardım ve mesleki eğitimi kapsadığını belirten Gün, şöyle konuştu:

        "Burada meslek lisesinde okuyan öğrencilerimizin, alan şeflerimizin, valiliğimiz ve müdürlüğümüzün koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat eden, tek başına yaşayan veya yaşlı, kimsesi olmayan büyüklerimizi ziyaret etmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerindeki problemli musluğu, bataryayı, elektriği, mobilyayı tamir ediyor."

        Gün, Türkiye Yüzyılı ve Maarif Modeli kapsamında milli hassasiyetlerine bağlı, ahlaklı, erdemli, yetkin gençlerin yetişmesini arzuladıklarını vurgulayarak, aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan çocukların Ahilik geleneğine bağlı bir şekilde yetişmelerini sağlayabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Çalışma bütün meslek liselerini kapsayacak şekilde devam edecek"

        Çalışmanın toplum tarafından ilgi gördüğünü ve beğenildiğini anlatan Gün, "Burada amacımız çocuklarımızın okulda, atölyede teorik olarak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulmalarını sağlamak, öğrencilerimizi yaşlılarımızla buluşturabilmek. Bu çalışmalar bütün meslek liselerini kapsayacak şekilde devam edecektir." diye konuştu.

        Öğrencilerin evinde tamirat çalışması yaptığı Suzan Bağ da yetkililere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Evimin çok kırığı, döküğü vardı, hepsini yenilediler. Çok memnun kaldım, liderlik edenlerden, buraya gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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