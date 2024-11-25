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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:26
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:IğdırŞehir

        Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlun, Eysseric, Burak Altıparmak (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu) Ahmet Engin Engin (Dk. 65 Liço), Regattin, Burak Çoban (Dk. 90 Halil İbrahim Sönmez) Aleksic (Dk. 74 Thuram)

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 84 Alaettin Batuhan Tur) Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 84 Oktay Aydın), Cassubie (Dk 62 Adama Traore), Lourenço, Yılmaz Ceylan (Dk. 71 Doğan Can Davas), Assombalonga (Dk. 62 Yakal Taylan), Gradel

        Goller: Dk. 4 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 78 Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 90+3 Veli Çetin (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90+6 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK)

        IĞDIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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