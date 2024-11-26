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        Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:16
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        Alagöz Holding Iğdır FK - Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, erken gol bulduklarını belirterek, "İlk yarı itibarıyla çok net 3-0 devreyi bitirebileceğimiz bir maçtı. Rakip bize geçiş hücumundan çok fırsat verdi. Geçiş hücumlarında haftalardır buna benzer problemler yaşıyoruz, maçı öldürmediğimiz için rakip sürekli canlı kalıyor." dedi.

        Alınan skordan dolayı üzgün olduklarını dile getiren Koşukavak, "Yukarısıyla puan farkımızı çok rahat kapatabileceğimiz bir maçtı. İşte futbol böyle, rakip size fırsatı verdi mi maçı öldürmeniz gerekiyor, öldürmediniz mi rakip canlı kalıyor, sonra da böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

        Taraftarların "istifa" tezahüratlarına da değinen Koşukavak, şunları kaydetti:

        "Çok üzülüyorum. Sonuçta biz Iğdır şehrine hizmet ediyoruz, profesyoneliz, benim anlam veremediğim bir durum var, kulübenin arkasında uzun zamandır var. Bu takım 20 transferle yeni kurulmuş, bir alt ligden çıkmış, bugünkü rakibiniz sizden çok daha fazla maliyetle bir kadro kurmuş, ligde şu anda kırmızı alanda, siz beşinci sıradasınız, ben anlamlandıramıyorum. Arkadaki arkadaşlar Iğdır FK’nin gol yemesini bekliyor."

        - Servet Çetin: "Gol bölgelerinde sıkıntılarımız var"

        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise beraberliği düşünmediklerini ve maçın başından sonuna kadar sürekli oynayan taraf olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Aslında biz buraya kazanmak için geldik, beraberliği hiç düşünmedik. Maçın başından sonuna kadar sürekli oynayan taraf olduk, topa hakim olmaya çalıştık. Bence 2 haftadır da bunu iyi gösteriyoruz. Gol bölgelerinde sıkıntılarımız var, oraya kadar getiriyoruz topu hem sonuçlandırma hem de son paslarda sıkıntılarımız var, bunu geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah devre arasına kadar o bölgelere de biraz takviye yaparsak çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum."

        Iğdır maçını değerlendiren Çetin, "Bugün 1-0 mağlup duruma düştük, oynamaya devam ettik, 1-1’i yakaladıktan sonra da golü düşündük. Tamamen yaslanıp da 1 puan alalım gayesinde olmadık olmayız da. Çünkü biz içeride, dışarıda oynayan, kazanmaya çalışan ekip olacağız. İnşallah bu oyunumuzun üstüne koyacağız. Çok kısa süredir çalışıyoruz ama oyuncu arkadaşlarımızı gerçekten çok tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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