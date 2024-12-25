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        Iğdır'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:07
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        Iğdır'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla şüphelileri takibe aldı.

        KOM ekipleri, 6 ay süren çalışmanın ardından 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop, çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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