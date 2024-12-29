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        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor

        Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:02
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        Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
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        Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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