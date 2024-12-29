Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Iğdır'da yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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