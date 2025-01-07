Yerin altındaki Tuz Mağaraları'nın maskotu "Duman" turistlere eşlik ediyor

BÜLENT MAVZER - Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları'nın maskotu "Duman" adlı kedi, turistlere gezilerinde eşlik ediyor.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne tuz madeni çıkarılması sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliği ve Kaymakamlık tarafından turizme kazandırıldı.

Geçen yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaralarda, sokaktan sahiplenilen ve "Duman" adı verilen kedi de yaşıyor.

Gezi boyunca kedinin yanlarından hiç ayrılmadığını dile getiren Aliyeva, "Burada kedinin bizlere eşlik etmesi çok mutlu etti. Benim de arkadaşlarımın da ilgi odağı oldu." dedi.

Ziyaretçilerden Fatime Badalova da "Duman"ın gezi boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bu kediyi çok sevdik. Adeta dağın içinde bize rehberlik etti, o çok meraklı, biz de onu takip ettik. Onunla mağarayı ve dağı gezerek merakımızı giderdik." ifadelerini kullandı.