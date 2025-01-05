Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İkametlerde yapılan aramalarda 401 kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 160 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 lira para ele geçirildi.

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