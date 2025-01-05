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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:20
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        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli takibe alındı.

        Ekiplerce sürdürülen çalışma sonucu M.Ş.K, İ.A, M.T, A.Y, G.K. ve C.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İkametlerde yapılan aramalarda 401 kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 160 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 lira para ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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