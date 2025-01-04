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        Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:18 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:18
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        Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Iğdır'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla akaryakıt getiren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        İlçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda, bir evin bitişiğine yapılan eklentide, 2 bin 463 litre kaçak akaryakıt ve elektrikli yakıt aktarım ünitesi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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