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        Ağrı Dağı'nın eteğindeki su maymunları beslenirken görüntülendi

        Iğdır'da, Ağrı Dağı'nın eteklerinde su maymunları beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:12
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        Ağrı Dağı'nın eteğindeki su maymunları beslenirken görüntülendi
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        Iğdır'da, Ağrı Dağı'nın eteklerinde su maymunları beslenirken görüntülendi.

        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı, birçok kuş türünün yanı sıra kemirgen ve sürüngenlere de ev sahipliği yapıyor.

        Dağın zirvesindeki buzullardan gelen sularla beslenen sulak alanda, anavatanı Güney Amerika olan ve kürk üretimi için getirildikten sonra yayılan su maymunu da (Myocastor coypus) yaşıyor.

        Görünüşü nedeniyle dev fareyi andıran su maymunları, sulak alanın kıyılarına çıktı.

        Su maymunlarının buradaki bitkilerle beslenme anı görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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