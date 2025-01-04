Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 715 sikke ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.