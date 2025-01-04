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        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi kış aylarında da turistleri ağırlıyor

        Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kışa rağmen ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:19
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        Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi kış aylarında da turistleri ağırlıyor
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        Iğdır'daki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, kışa rağmen ilgi görüyor.

        Tuzluca ilçesinde bulunan ve yerin metrelerce altında duvar, tavan ve tabanı tuzdan oluşan terapi merkezinde, Iğdır Valiliği ile Tuzluca Kaymakamlığınca çevre düzenlemesi ve ışıklandırma yapıldı.

        Çalışmalar sayesinde yılın her mevsimi ziyaretçilerin uğradığı ve solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralarda kış aylarında da turist yoğunluğu yaşanıyor.

        Mağaralar, Doğu Anadolu Bölgesindeki turlara katılan turistlerin yanı sıra Azerbaycan ve İran'dan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

        Azerbaycan'dan gelen turizm rehberi Yıldız Aliyeva AA muhabirine, yeni yıl tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldiğini ve mağaraları da ziyaret ettiğini söyledi.

        Tatil boyunca Türkiye'nin tarihi kültürel mekanlarını ziyaret ettiğini anlatan Aliyeva, "Nahçıvan'da Tuz Terapi Merkezi olarak kullanılan bir tuz mağarası var. Biz buradaki tuz mağarasını çok merak ediyorduk, bugün bu merakımızı gidermek için geldik. Tuz mağarası beklentimizin üstünde güzel, görülmeye değer bir yer. Bu bölgenin, Iğdır ve Ağrı Dağı'nın turizm potansiyelini değerlendiriyoruz." dedi.

        Tuz mağarası başta olmak üzere bölgeyi Türk dünyasının görmesi gerektiğini anlatan Aliyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu coğrafyada hepimizin ortak tarihi var, buranın tarihimizin, geçmişimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Herkese tatilde böyle yerleri ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Buraları görmek ve bilgi sahibi olmak her Türk vatandaşının görevi ve borcudur. Bu manada Azerbaycan'dan gelerek yılbaşı tatilimizi burada geçiriyoruz."

        Nahçıvan'dan gelen Seyda Ceferova da "Yılbaşı tatilimi kardeş ülke Türkiye'de geçirmeyi planladım ve buraları çok sevdim. Özellikle Tuz mağarası çok dikkatimi çekti, herkese buraya gelmesini tavsiye edeceğim. Burası bir mucizeymiş, Allah'ın verdiği bir nimet olarak değerlendiriyorum. Tatilimi burada geçirmekten dolayı çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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