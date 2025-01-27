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        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:45
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        Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

        Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışan takıma, yeni transferler de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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