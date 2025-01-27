Iğdır FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün açıklamasına göre, Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde çalışmaya başlayan takım, koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.