Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 29 mermi ve 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu işlediği iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

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