Iğdır'da geçen yıl aranan 285 firari hükümlü yakalandı

Iğdır'da, 2024 yılında jandarmanın çalışmaları sonucu 285 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2024 içinde kesinleşmiş hapis cezası olan zanlıların yakalanması için yoğun çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucu farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası alan ve firari durumda olan 285 hükümlü yakalandı.