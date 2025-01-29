Iğdır'da geçen yıl aranan 285 firari hükümlü yakalandı
Iğdır'da, 2024 yılında jandarmanın çalışmaları sonucu 285 firari hükümlü yakalandı.
Iğdır'da, 2024 yılında jandarmanın çalışmaları sonucu 285 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2024 içinde kesinleşmiş hapis cezası olan zanlıların yakalanması için yoğun çalışma yürüttü.
Yapılan çalışmalar sonucu farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası alan ve firari durumda olan 285 hükümlü yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.