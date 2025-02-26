Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.
İlçenin kırsal Yaylacık köyünde rahatsızlanan Tahar Güntekin'in (75) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.
Daha sonra Van'dan gelen Sağlık Bakanlığının helikopter ambulansı, köydeki Güntekin'i alıp 5. Hudut Tugay Komutanlığının bahçesine iniş yaptı.
Burada bekleyen ambulansa nakledilen hasta, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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