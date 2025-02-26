Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Daha sonra Van'dan gelen Sağlık Bakanlığının helikopter ambulansı, köydeki Güntekin'i alıp 5. Hudut Tugay Komutanlığının bahçesine iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.