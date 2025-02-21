Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

Iğdır'ın bazı noktalarında kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Pamuk Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yoldan çıktı. Karayolları ekiplerince iş makineleri desteğiyle araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Ekipler, Ağrı-Iğdır kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Tır sürücüsü Serdar Kaplan, gece etkili olan yoğun kar nedeniyle aracının kayıp yoldan çıktığını belirterek, "Sağ olsun ekipler yardımımıza koştular, yolumuzu açtılar ve aracımızı çekerek güvenli bir şekilde geçişimizi sağladılar." dedi.