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        Iğdır il genelinde yarın için eğitime ara verildi

        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:05
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        Iğdır il genelinde yarın için eğitime ara verildi
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        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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