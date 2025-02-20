Iğdır il genelinde yarın için eğitime ara verildi

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği bildirilen paylaşımda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.