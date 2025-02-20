Iğdır'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ağrı Dağı ve Pamuk Geçidi bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze bağlı 12, Tuzluca ilçesine bağlı 39 köyün yolu ulaşıma kapandı. Köylerin yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip çalışmalarına devam ediyor.
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