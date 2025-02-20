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        Iğdır'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

        Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:24
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        Iğdır'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
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        Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, Iğdır-Ağrı kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Ağrı Dağı ve Pamuk Geçidi bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze bağlı 12, Tuzluca ilçesine bağlı 39 köyün yolu ulaşıma kapandı. Köylerin yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip çalışmalarına devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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