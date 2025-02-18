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        Iğdır FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 22:13 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:13
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        Iğdır FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon, ağırlıklı koşu ve fitness çalışması yaptı.

        Iğdır FK, 23 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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