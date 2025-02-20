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        Minibüs, şarampole yuvarlandı; 5'i öğrenci, 6 yaralı

        IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 5'i öğrenci, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:45
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        Minibüs, şarampole yuvarlandı; 5'i öğrenci, 6 yaralı
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        IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 5'i öğrenci, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Kerimbeyli köyünden çocukları okula götüren Turan Kuas (44) yönetimindeki 76 AAE 939 plakalı servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

        Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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