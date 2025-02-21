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        Azerbaycan heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:08 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:08
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        Azerbaycan heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü
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        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

        Iğdır'da yaşayan vatandaşlarına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla kente gelen heyet, Vali Turan ile görüştü.

        Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri değerlendirildi.

        Azerbaycan heyetinin, Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlı ve Nahçıvanlılara yönelik çalışmalar yürüteceği ve görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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