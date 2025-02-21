Azerbaycan heyeti Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü

Azerbaycan heyetinin, Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlı ve Nahçıvanlılara yönelik çalışmalar yürüteceği ve görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Diaspora Komitesi yetkililerinden oluşan heyet, Iğdır Valisi Ercan Turan'ı ziyaret etti.

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