Iğdır'da kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, 75 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Öte yandan, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da yaşanan yoğun buzlanma nedeniyle Karayolları ekiplerince tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.