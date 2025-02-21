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        Iğdır'da kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:56
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        Iğdır'da kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, 75 köy yolunu ulaşıma kapattı.

        Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Öte yandan, Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars kara yollarında da yaşanan yoğun buzlanma nedeniyle Karayolları ekiplerince tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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