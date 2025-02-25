Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi

"İlimiz merkezine bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek, Alibeyköy ve Gürpınar köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 26 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimli bölgelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.

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