Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı

        Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı
        ABONE OL

        Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

        Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince (Azerbaycan Evi) Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayıp şehitler için yapılan saygı duruşuyla devam etti.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından Hocalı Katliamı ile ilgili sunum yapıldı.

        Katılımcılar, program sonunda "Hocalı'ya Adalet" adıyla düzenlenen resim sergisini gezdi.

        Programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Türkiye ve Azerbaycan'dan ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich...
        Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich...
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambulans helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambulans helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı
        Yolu kapalı köydeki hasta, ambuluns helikopter ile alındı
        Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştır...
        Iğdır'ın dağ köyünde yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştır...
        Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime 1 gün ara verildi
        Iğdır'da yolda kalan sürücülere polis ekipleri yardım etti
        Iğdır'da yolda kalan sürücülere polis ekipleri yardım etti