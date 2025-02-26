Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nda öldürülen 613 kişi, Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince (Azerbaycan Evi) Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayıp şehitler için yapılan saygı duruşuyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Prof. Dr. Ali Kafkasyalı tarafından Hocalı Katliamı ile ilgili sunum yapıldı.

Katılımcılar, program sonunda "Hocalı'ya Adalet" adıyla düzenlenen resim sergisini gezdi.

Programa, Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Türkiye ve Azerbaycan'dan ilgililer katıldı.