Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışması yapan takım, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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