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        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:18
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        Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Antrenmanda koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışması yapan takım, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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