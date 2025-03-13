Iğdır FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Antrenmanda koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışması yapan takım, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.
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