Iğdır'da emniyet personeli kan bağışı yaptı

Iğdır'da emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay tarafından Iğdır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağışı çadırı kuruldu.

İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve personeli, burada kan bağışında bulundu.

Bağışın ardından Turgay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Haftanın önemine işaret eden Turgay, "Iğdır Emniyet Müdürlüğü olarak kutlama kapsamında 'Kanımızla canımızla milletimizin emrindeyiz' şiarıyla bütün arkadaşlarımızla Türk Kızılay aracılığıyla kan bağışında bulunuyoruz. Burada Türk Kızılay'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca canla başla bu kampanyayı sürdüren personelimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkomiser Şule Gölcük de "Mensup olduğum teşkilatın 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun. Bu kutlu haftada Iğdır'da görev yapan emniyet teşkilatı olarak kan bağışında bulunduk." dedi.