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        TKDK'den Iğdır'daki projelere 38 milyon lira katkı sağlandı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD III Programı kapsamında Iğdır'a 38 milyon lira tutarında yatırım desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:12
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        TKDK'den Iğdır'daki projelere 38 milyon lira katkı sağlandı
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD III Programı kapsamında Iğdır'a 38 milyon lira tutarında yatırım desteği sağlandı.

        Bitkisel ürün işleme tesisi, zanaatkarlık işletmeleri, arıcılık ve meyve-sebze kurutma tesisleri gibi alanlarda hazırlanan projeler, TKDK'den destek almaya hak kazandı.

        Destek almaya hak kazanan yatırımcılar, Iğdır Valisi Ercan Turan ile bir araya gelip projeler hakkında görüştü.

        Vali Turan, yaptığı açıklamada, TKDK’nin sunduğu desteklerin Iğdır’ın tarımsal potansiyelini daha da güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılı olacaktır. Bu yatırımlar da bu vizyona katkı sunacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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