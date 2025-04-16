TKDK'den Iğdır'daki projelere 38 milyon lira katkı sağlandı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD III Programı kapsamında Iğdır'a 38 milyon lira tutarında yatırım desteği sağlandı.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD III Programı kapsamında Iğdır'a 38 milyon lira tutarında yatırım desteği sağlandı.
Bitkisel ürün işleme tesisi, zanaatkarlık işletmeleri, arıcılık ve meyve-sebze kurutma tesisleri gibi alanlarda hazırlanan projeler, TKDK'den destek almaya hak kazandı.
Destek almaya hak kazanan yatırımcılar, Iğdır Valisi Ercan Turan ile bir araya gelip projeler hakkında görüştü.
Vali Turan, yaptığı açıklamada, TKDK’nin sunduğu desteklerin Iğdır’ın tarımsal potansiyelini daha da güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılı olacaktır. Bu yatırımlar da bu vizyona katkı sunacaktır." dedi.
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