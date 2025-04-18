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        Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı

        Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:24
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        Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı
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        Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.

        Üniversitenin Bülent Yurtseven yerleşkesinde yapımı tamamlanan hastane, Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ve ilgililerin katılımıyla hizmete sunuldu.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar hastaneyi gezerek birimleri ve cihazları inceledi.

        Hastanede ilk hasta ise İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı oldu. Doktorlar, Bağcı’nın muayenesini yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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