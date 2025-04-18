Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı
Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.
Iğdır Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı.
Üniversitenin Bülent Yurtseven yerleşkesinde yapımı tamamlanan hastane, Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı ve ilgililerin katılımıyla hizmete sunuldu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar hastaneyi gezerek birimleri ve cihazları inceledi.
Hastanede ilk hasta ise İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı oldu. Doktorlar, Bağcı’nın muayenesini yaptı.
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