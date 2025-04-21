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        Iğdır FK-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor'u 4-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:22
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        Iğdır FK-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor’u 4-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız." dedi.

        Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takıma geldiği zamandan itibaren 13 maç geçtiğini hatırlattı.

        Bu süreçte şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubu olduğunu bildiren Çavuş, "Bununla beraber aslında sadece bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var. Aynı zamanda saha içerisindeki gösterdikleri fiziksel kalite çok değerli ve çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

        Çavuş, hedeflerinin play-off hattı olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Oyuncu grubuma da söyledim, aslında bizim için lig şimdi başlıyor. Çok güzel bir konuma geldik şu anda. Bundan önce söylemiştim, biz hedefe tek maç olarak gidiyoruz. Bunun toplamında da mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız. Böyle oyunla buna devam edeceğiz.”

        Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Çavuş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sakarya takımı 45 puana sahip ve onlar da altındaki maçların sonuçlarına göre bu maçla ilgili buradan puan veya puanlar almak isteyen bir ekip. Biz maçın gerçekten başından sonuna kadar çok üstün bir oyun sergiledik. Ön alan baskısını, topu kaybettiğimiz yerde gösterdiğimiz reaksiyonlar, ikinci toplardaki çok net müdahalelerimiz ve bunların bize çıkardığı ofansif güçler, bizi sahanın içerisinde çok kuvvetlendirdi. Oyunun sonuna kadar müthiş bir oyun oynandı ve aldığımız skor da bunu çok net ortaya çıkardı. Oyuncu grubum kusursuz bir maç çıkardı bugün, hepsini tebrik ediyorum."

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, "Çok uzun konuşmak istemiyorum. Ağır bir mağlubiyet oldu. Buradan döndüğümüz zaman ben de dahil hepimiz bu mağlubiyetin hesabını vereceğiz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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