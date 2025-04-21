Iğdır FK-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor’u 4-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız." dedi.

Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takıma geldiği zamandan itibaren 13 maç geçtiğini hatırlattı.

Bu süreçte şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'dan fazla puan toplayan bir oyuncu grubu olduğunu bildiren Çavuş, "Bununla beraber aslında sadece bu puanı toplamakla yetinmeyip gerçekten de 13 maçta oyun anlamında çok kaliteli işler sahaya koyan bir Iğdır takımı var. Aynı zamanda saha içerisindeki gösterdikleri fiziksel kalite çok değerli ve çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Çavuş, hedeflerinin play-off hattı olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Oyuncu grubuma da söyledim, aslında bizim için lig şimdi başlıyor. Çok güzel bir konuma geldik şu anda. Bundan önce söylemiştim, biz hedefe tek maç olarak gidiyoruz. Bunun toplamında da mavi hattın, yani play-off grubu içerisinde olmak istiyoruz. Gerçekten oradan bir sıraya talibiz, umut ediyorum da ligin sonunda play-off hattı içerisinde olacağız. Böyle oyunla buna devam edeceğiz.”