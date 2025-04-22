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        Iğdır'da yüzlerce öğrenci Ermeni çetelerince katledilenleri anmak için yürüdü

        Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde katledilen vatandaşları anmak için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:05
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        Iğdır'da yüzlerce öğrenci Ermeni çetelerince katledilenleri anmak için yürüdü
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        Iğdır'da bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Ermeni çeteleri tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'nde katledilen vatandaşları anmak için yürüyüş düzenledi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminin sürdürdüğü "ERAP Tarihin Işığında Şehir Hafızası" projesi kapsamında, yüzlerce öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla İlham Aliyev Caddesi'nde bir araya geldi.

        Vali Ercan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve vatandaşların da katılımıyla buradan yürüyüşe geçen öğrenciler, Şehit Türkler Anıt ve Müzesi'nde anma programı yaptı.

        Temsili mezarlıkların bulunduğu anıtta şiirler okundu, dua edildi.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, bölgenin çok büyük mezalime şahitlik ettiğini hatırlattı.

        Birçok köyde, Aras Nehri'nde vatandaşların şehit edildiğini anlatan Turan, "BugünIğdır ile gururluyum, sizlerle gururluyum. Emaneti sağlam bir şekilde yeni nesillere verdiğimizi görüyorum. Tarihini unutan, geçmişini unutan her millet, yok olmaya mahkumdur. Medeni dediğimiz Batı, şu an Gazze'de ve dünyanın birçok yerinde zulüm dağıtmakta. Batı'nın girdiği hiçbir ülkeye refah gelmemiş, Batı'nın her gittiği ülkeye zulüm, işgal, sömürgecilik gelmiş." diye konuştu.

        Milli Eğitim Müdürü Gün ise kentte yaşanan Ermeni mezalimini bir kez daha bütün dünyaya haykırmak ve şehitleri anmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Tarih ne kadar örtülmek istense de hakikat bir gün mutlaka haykıracaktır. Biz bugün Iğdır'da öğrencilerimizle birlikte o hakikati haykırmak için toplandık. Çok iyi biliyoruz ki zulmü unutursak zalimi affetmiş oluruz. Hiçbir zaman zulmü unutmayacak, zalimi affetmeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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