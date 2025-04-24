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        Iğdır'ın dağ köylerinde kışın bozulan yolların onarımı için yoğun çalışma yapılıyor

        Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:34
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        Iğdır'ın dağ köylerinde kışın bozulan yolların onarımı için yoğun çalışma yapılıyor
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        Ağır kış şartları nedeniyle hasar gören Iğdır'ın dağ köylerinin yollarında başlatılan geniş kapsamlı onarım çalışmaları sürüyor.

        Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, yüksekliği 1500 rakımın üzerinde olan ve buzlanma, yağışlar, sel ile erozyon nedeniyle hasar alan yollarda tamir çalışması başlattı.

        Ekipler, ulaşımda fiziki şartların iyileştirilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla birçok noktada yol bakım, onarım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Bu kapsamda 180 kilometrelik yolda bakım çalışması yapan ekipler, 12 kilometrelik de yeni yol açıyor.

        Bölgedeki zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

        Bu yıl toplamda 180 kilometre malzemeli yol bakım çalışması yürüttüklerini anlatan Öcal, "Muhtarlarımızın, köylülerimizin talepleri ve tespitleri doğrultusunda bakım onarım ile 12 kilometre yeni yol açma çalışması yaptık. İnşallah yıl içerisinde kent genelindeki yolların tamamında bakım-onarım, malzeme serim, asfalt kaplaması ve gerekli yama malzemesiyle onarılması yapılacaktır." dedi.

        Öcal, vatandaşların ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yaptıkları yeni yollar nedeniyle yöre sakinlerinden olumlu geri dönüş aldıklarını, çalışmaların yıl boyunca artırılarak devam edeceğini anlattı.

        - "Bu çalışmalarımızın kentin turizmine de büyük bir katkısı var"

        Bu çalışmalarla köylere geri dönüşün arttığına ve vatandaşların köylerinde yeni evler yaptırdığına dikkati çeken Öcal, şunları söyledi:

        "Bu çalışmalarımız il dışında olup da memleketimize yazın gelip konaklamak için ev yaptırmak isteyen, buraya dönüş yapmak isteyen, memleketlerinin havasına, suyuna hasret kalanlar için de Özel İdare olarak hizmetleri sundukça onlar da evlerini, barklarını yapmaya devam ediyor. Çalışmalarımızın kentin turizmine de büyük bir katkısı var."

        Eğrekdere köyü sakinlerinden Engin Taştan da "İl Özel İdaresi köyümüzde yol çalışması sürdürmektedir. Sayın Valimizden Allah razı olsun. Yaklaşık iki kilometrelik yol açma çalışması oldu. Bu sayede köylülerimizin tarlasına gidip gelirken yaşadığı sorunlar çözülmüş oldu. Daha önce burada yol yokken birçok kavgalar ve husumetler oluyordu." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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