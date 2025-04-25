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        Iğdır'da kadın üreticilere 21 bin fide dağıtıldı

        Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kadın üreticilere 21 bin fide dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:18
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        Iğdır'da kadın üreticilere 21 bin fide dağıtıldı
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        Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kadın üreticilere 21 bin fide dağıtıldı.

        Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor Projesi" kapsamında kadın üreticilere yönelik fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, protokol üyeleri, paydaş kurum temsilcileri ve kadın üreticiler katıldı.

        Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, kadın üreticilerin ekonomik hayata katılımlarının artırılmasının kırsal kalkınmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Törenin ardından kadın üreticilere fideler teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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