Iğdır FK, Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu

"Trendyol 1. Lig 37. hafta karşılaşmasında, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu’nda Kocaelispor’u konuk ediyoruz. Play-off yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz."

Maçın biletlerinin satışa sunulduğunun da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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