Iğdır FK, Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu
Alagöz Holding Iğdır FK, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu.
Alagöz Holding Iğdır FK, hafta sonu oynayacağı Kocaelispor maçı için taraftarına çağrıda bulundu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, taraftarın 4 Mayıs Pazar günü oynanacak maça yoğun şekilde katılım gösterip takımı desteklemeleri istendi.
Maçın biletlerinin satışa sunulduğunun da belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol 1. Lig 37. hafta karşılaşmasında, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadyumu’nda Kocaelispor’u konuk ediyoruz. Play-off yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, takımımıza destek olmak için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz."
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