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        Iğdır'da 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 43 sanığa ceza

        Iğdır'da akrabalar arasında 3 yıl önce çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yargılanan 53 sanıktan 43'ü çeşitli hapis ve adli para cezasıyla cezalandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 30.04.2025 - 17:25
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        Iğdır'da 1 kişinin öldüğü akraba kavgasında 43 sanığa ceza
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        Iğdır’da akrabalar arasında 3 yıl önce çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yargılanan 53 sanıktan 43'ü çeşitli hapis ve adli para cezasıyla cezalandırıldı.

        Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6'sı tutuklu 53 sanık ile taraf avukatları katıldı.

        Son savunmalarını yapan sanıklar, beraatlerini talep etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Levent, Şahismail, Yener, Mehmet, Mehmet Sadık ve Seyat Çekim’i "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından ayrı ayrı ve toplamda 35 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

        Tutuksuz sanıklar M.Ç., V.Ç. ve S.Ç'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse mahkum eden heyet, tutuksuz 34 sanığa da farklı miktarlarda adli para cezaları verdi.

        Heyet ayrıca aralarında 1 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) bulunan diğer 10 sanığın beraatına karar verdi.

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde 13 Temmuz 2022'de yaşanan olayda, akrabalar arasında kavga çıkmış, silahların kullanıldığı olayda Suat Çekim (35) hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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