Iğdır Emniyet Müdürü Turgay, kendisini mektupla davet eden minik öğrencinin doğum gününü kutladı

Turgay, daha sonra okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Turgay da pasta yaptırarak okula gelip Çatamak'ı sınıfında ziyaret etti.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, doğum günü için kendisine mektup yazan minik öğrencinin sınıfına gelip doğum gününü kutladı.

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